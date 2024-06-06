Опівдні росіяни обстріляли Приозерне на Херсонщині: у двох людей вибухові травми

Опівдні російська армія з артилерії обстріляла селище Приозерне на Херсонщині: внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей, які перебували на вулиці.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, поліція Херсонщини

Деталі: Повідомляється, що 45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини.

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У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги.

Обох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості. Їм надають меддопомогу.

За даними Мрочка, 6 червня у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ були травмовані троє людей.

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Поліція області також показала наслідки ворожих ударів за минулу добу.