Опівдні росіяни обстріляли Приозерне на Херсонщині: у двох людей вибухові травми
Опівдні російська армія з артилерії обстріляла селище Приозерне на Херсонщині: внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей, які перебували на вулиці.
Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, поліція Херсонщини
Деталі: Повідомляється, що 45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини.
У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги.
Обох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості. Їм надають меддопомогу.
За даними Мрочка, 6 червня у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ були травмовані троє людей.
Поліція області також показала наслідки ворожих ударів за минулу добу.