Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Президент США Джо Байден заявив, що Україна не битиме американською зброєю по Москві та Кремлю після надання обмеженого дозволу на її використання для ударів по території Росії.

Джерело: Байден в ексклюзивному інтерв'ю з ведучим ABC News Девідом М'юїром на американському кладовищі в Нормандії, передає "Європейська правда"

Деталі: М'юїр запитав Байдена, чи зброя американського виробництва вже використовувалася для ударів по території Росії після того, як він підписав дозвіл на її використання, обмеживши її застосування районами поблизу окупованої Росією Харківської області.

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Президент не дав прямої відповіді, але чітко дав зрозуміти, що ці озброєння не будуть використані для нападу на російську столицю або резиденцію уряду.

Пряма мова Байдена: "Ми не дозволяємо наносити удари за 200 миль вглиб Росії, і ми не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю".

Більше деталей: М'юїр запитав президента, чи турбують його коментарі правителя Росії Владіміра Путіна про те, що "постачання високоточної зброї в Україну для ударів по російській території є прямою участю в цій війні".

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Пряма мова Байдена: "Я знаю його понад 40 років. Він турбував мене протягом 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і при цьому не припинити цей напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для удару по Москві, для удару по Кремлю, для удару...тільки через кордон, звідки вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, використовуваної росіянами для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців".

Нагадаємо: Байден перебуває у Франції, щоб відзначити день, коли війська союзників штурмували пляжі Нормандії в 1944 році, запустивши ланцюг подій, які призвели до падіння нацистської Німеччини і завершення Другої світової війни. Пізніше в четвер Байден планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити військову допомогу.

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