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Орбан почав лякати, що Україна хоче втягнути у війну проти Росії весь світ

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 червня 2024, 16:50
Орбан почав лякати, що Україна хоче втягнути у війну проти Росії весь світ
Віктор Орбан, фото: Getty images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в прагненні втягнути у війну проти Росії не лише Європейський Союз, але й весь світ, заявивши, що його країна повинна триматися подалі від війни.

Джерело: Орбан в інтерв'ю виданню Mandiner, передає "Європейська правда"

Пряма мова Орбана: "Українці вважають, що чим більше країн вони зможуть втягнути у війну проти росіян, тим більше шансів на перемогу, тому вони будуть втягувати у війну Європейський Союз або навіть весь світ. З української національної точки зору ескалація війни є логічною".

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Деталі: Однак, сказав він, угорці повинні триматися подалі від війни, тому що втягування в неї суперечило б угорським національним інтересам.

Орбан також нагадав, що на території Європи немає великого європейського ядерного арсеналу, але є американський, лякаючи європейців можливими ядерними ударами Росії.

"Якби колись сталася ядерна війна між Росією і Сполученими Штатами Америки, американці стріляли б тільки з Європи. А в ядерній війні одна сторона стрілятиме у відповідь туди, звідки стріляє інша.

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З цього випливає, що американці ніколи навіть не завдадуть удару у відповідь по росіянах з території США, а завжди будуть робити це з території Європи. Замість того, щоб поширювати ядерну зброю, Європа повинна прагнути до свого роззброєння", – вважає прем’єр Угорщини.

Передісторія:

  • Раніше Орбан заявив, що дозвіл західних країн на удари України їхньою зброєю по території Росії наближає "ризик втручання НАТО" в розв'язану Москвою повномасштабну війну.
  • Угорський прем’єр укотре відзначився порцією скандальних заяв про Україну, назвавши її "протекторатом" Заходу.
  • Він також повторив своє висловлювання про те, що Україна має бути "буфером" між РФ і країнами НАТО.

Теми: ОрбанУкраїнавійна
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