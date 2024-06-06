Опитування: киянам стала менше подобатись діяльність Кличка як мера

За результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг" підтримка киянами Віталія Кличка впала за рік. 21 % опитаних повністю не схвалює діяльність Кличка як мера.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведеного з 13 квітня по 14 травня 2024

Деталі: За результатами опитування, 21% киян незадоволені діями мера міста. 8 % навпаки, повністю схвалюють діяльність Кличка.

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результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Також, як свідчить інфографіка, оприлюднена соціологами, 35% респондентів відповіли, що "скоріше схвалюють" діяльність мера, а 25% — "скоріше не схвалюють". 12% мешканців столиці зазначили, що їм складно відповісти.

Загалом, порівнюючи результати соціологічного опитування за 2023 та 2024 роки, підтримка киянами Віталія Кличка знизилась до коефіцієнта 1,3.

результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Довідково: Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження відбулося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження).

Опитування тривало з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома в респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені за статтю та віком.

Для забезпечення репрезентативності вибірки, було опитано по 800 респондентів в кожному місті незалежно від чисельності населення. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

Через різницю в кількості міст, що брали участь в опитуванні, а також зміни у складі населення внаслідок війни, порівняння тенденцій слід трактувати з обережністю.