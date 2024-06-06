Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ООН обрала нових непостійних членів, серед них Данія і Греція

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 червня 2024, 19:44
ООН обрала нових непостійних членів, серед них Данія і Греція
Фото: Getty Images

Генеральна асамблея ООН 6 червня обрала п'ятьох нових непостійних членів Ради безпеки ООН, серед них опинились дві європейські держави, Данія і Греція.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ООН

Деталі: З 1 січня 2025 року новими непостійними членами Радбезу на дворічний термін стануть Данія і Греція, а також Пакистан, Панама і Сомалі.

Реклама:

Ці країни набрали необхідні дві третини голосів Генасамблеї та замінять Еквадор, Мальту, Мозамбік, Швейцарію та Японію, чий термін повноважень спливає наприкінці 2024-го.

Довідково: Рада безпеки ООН складається з п'яти постійних членів – Великої Британії, Китаю, Росії, Сполучених Штатів і Франції, – на додаток до десяти непостійних членів, які працюють по два роки.

Непостійні члени, на відміну від постійних, не мають права вето.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: З початку 2024 року непостійним членом Радбезу ООН є Словенія

Теми: ООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
ООН
Суд ООН виніс рішення, щоб Ізраїль зупинив наступ на півдні сектора Гази
Радбез ООН на запит Росії обговорить військову допомогу Україні
ЮНІСЕФ: війна забирає у дітей в Україні життя, калічить психіку та перешкоджає освіті
Останні новини
06:13
Чехія відкриє культурний центр на Тайвані
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: