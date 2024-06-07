На Харківському напрямку окупанти неактивні, перегруповуються – Генштаб

Від початку доби, 7 червня, відбулося 24 бойових зіткнень з російськими військами. За добу 6 червня таких зіткнень було 90.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень… Від початку цієї доби вже відбулося 24 бойових зіткнень. Загарбники здійснили два авіаційні удари із застосуванням п’яти КАБів, понад 460 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

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На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ".

Деталі: Генштаб також повідомив, що на Куп’янському напрямку ситуація напружена. Там відбулося вже чотири бойові зіткнення. На Лиманському напрямку захисники відбили три атаки, триває боєзіткнення неподалік населеного пункту Терни.

На Краматорському напрямку з початку доби українські війська відбили дві спроби противника просунутися в районі Кліщіївки, на Покровському напрямку тривають п’ять ворожих атак поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки.

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На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Копані. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.