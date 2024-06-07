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Екзитпол: нідерландська ультраправа партія Вілдерса матиме сім місць у Європарламенті

Андрій Синявський, Анастасія ПроцП'ятниця, 7 червня 2024, 12:08
Екзитпол: нідерландська ультраправа партія Вілдерса матиме сім місць у Європарламенті
нідерландський політик Герт Вілдерс. фото: Getty Images

За результатами екзитполу, на виборах до Європейського парламенту в Нідерландах більшість голосів набрала коаліція "Ліво-зелених" та лейбористів (GroenLinks-PvdA). Однак, значного успіху досягла й ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, тепер вона може розраховувати на сім місць у Європарламенті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на загальнонаціональний екзитпол, опублікований NOS.

Деталі: За даними екзитполу, коаліція GroenLinks-PvdA отримала вісім місць, трохи випередивши партію PVV Вілдерса, яка матиме сім мандатів.

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Таким чином, ліві партії втратили одне місце порівняно з результатом 2019 року, але мають найбільшу підтримку виборців. Екзитпол має похибку приблизно в один мандат.

Дві ліві партії балотувалися за єдиним списком, але після виборів будуть в окремих фракціях в Європарламенті.

Цей результат означає значний успіх для партії Вілдерса після його перемоги на минулорічних національних виборах, оскільки PVV не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту та отримала його лише після перестановок у зв'язку з виходом Великої Британії з ЄС.

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Остаточні результати виборів у Нідерландах будуть оголошені після завершення голосування у всіх 27 країнах-членах Євросоюзу, у неділю о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса є серед лідерів уподобань виборців на виборах до Європарламенту.

У четвер 6 червня у ЄС почався чотириденний період голосування на виборах до Європарламенту, що проходять у всіх 27 країнах-членах.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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Теми: НідерландиЄвропарламентвибори
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