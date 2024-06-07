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На вихідних в Україні дощитиме

Ірина БалачукП'ятниця, 7 червня 2024, 13:28
На вихідних в Україні дощитиме
Фото pixabay.com

8 червня в Україні, крім крайнього сходу та Криму, очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в центральних  та більшості південних областей подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У суботу вночі 13-19°, вдень 22-27°, на півдні та сході країни до 31°.

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У Києві 8 червня короткочасні дощі, вночі 16-18°, вдень до +26°, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

 
скриншот з УГМЦ

9 червня у західних, північних та центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 11-18°, вдень 23-28°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

У столиці в неділю вночі без опадів, 14-16°, вдень місцями короткочасні дощі, 26°-28°, вітер південний 3-8 м/с. 

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Скриншот з УГМЦ

Теми: погода
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