Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Повітряні сили: Всі етапи навчання на F-16 заповнені

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 червня 2024, 15:05
Повітряні сили: Всі етапи навчання на F-16 заповнені
F-16, ілюстративне фото Getty Images

Україна наразі використовує всі слоти для підготовки пілотів та інженерів для винищувачів F-16, які надають країни-партнери, як у Європі, так і за океаном.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "У нас є декілька етапів. Власне вони всі заповнені. Перший етап — наземна підготовка та мовні курси. Другий етап — підготовка на легкомоторних літаках і третій етап — безпосередньо на F-16, це завершальний етап. Залишається низка бюрократичних процедур, технічних нюансів. Чекаємо літаки якнайшвидше".

Реклама:

Деталі: Євлаш наголосив, що Україна очікує, що її партнери продовжать і надалі готувати українських фахівців.

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT: У 2022 році РФ зірвала переговори, вимагаючи права вето у разі нового нападу на Україну

Комюніке Саміту миру готове й буде відкрите до приєднання – Єрмак

Боррель про вимоги Путіна: Агресор не може диктувати умови припинення вогню

відеоПрокопенко подякував США: "Азов" стане смертоносною зброєю для ворогів

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Усі новини...
винищувачі
Польща піднімала в небо винищувачі через російські удари по Україні
Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage-2000 і підготує пілотів
Politico: Україна просить США та партнерів активізувати навчання пілотів F-16
Останні новини
23:36
На Времівському напрямку активність окупантів зросла утричі – Генштаб
23:27
Зеленський зустрівся з президентом Аргентини і дав йому орден
23:22
Онофрійчук виборола срібло, Онопрієнко — бронзу на етапі Гран-прі з художньої гімнастики
23:20
Росіяни атакують Полтавщину ракетами
22:49
волейболУкраїна здолала Чехію та вийшла у фінал Золотої Євроліги
22:46
NYT: У 2022 році РФ зірвала переговори, вимагаючи права вето у разі нового нападу на Україну
22:21
ЄВРО-2024Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи
22:03
Премʼєрка Італії планує найближчими тижнями відвідати Китай
21:32
Туреччина заявила, що з Росією Саміт миру був би більш орієнтованим на результат
21:19
Президент Фінляндії: Україна стала сильнішою й починає шлях до миру з позиції сили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: