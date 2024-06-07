Повітряні сили: Всі етапи навчання на F-16 заповнені

Україна наразі використовує всі слоти для підготовки пілотів та інженерів для винищувачів F-16, які надають країни-партнери, як у Європі, так і за океаном.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "У нас є декілька етапів. Власне вони всі заповнені. Перший етап — наземна підготовка та мовні курси. Другий етап — підготовка на легкомоторних літаках і третій етап — безпосередньо на F-16, це завершальний етап. Залишається низка бюрократичних процедур, технічних нюансів. Чекаємо літаки якнайшвидше".

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Деталі: Євлаш наголосив, що Україна очікує, що її партнери продовжать і надалі готувати українських фахівців.