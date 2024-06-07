На Київщині більше сотні пожежників уже пів доби гасять промисловий обʼєкт, що спалахнув після удару РФ

На Київщині досі гасять пожежу на промисловому об’єкті, яка виникла внаслідок нічної повітряної атаки росіян.

Джерело: повідомлення голови Київської ОДА Руслана Кравченко

Дослівно: "На Київщині триває ліквідація пожежі на одному з промислових обʼєктів, яка виникла внаслідок повітряної атаки росіян. Жертв та постраждалих немає".

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Деталі: За словами Кравченка, до гасіння залучили понад 135 пожежників-рятувальників та 42 одиниці техніки, зокрема, робот для гасіння пожежі та два пожежні потяги. "На значній ділянці пожежу вже вдалося загасити", - написав він.

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