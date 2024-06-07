На Київщині більше сотні пожежників уже пів доби гасять промисловий обʼєкт, що спалахнув після удару РФ
П'ятниця, 7 червня 2024, 15:44
На Київщині досі гасять пожежу на промисловому об’єкті, яка виникла внаслідок нічної повітряної атаки росіян.
Джерело: повідомлення голови Київської ОДА Руслана Кравченко
Дослівно: "На Київщині триває ліквідація пожежі на одному з промислових обʼєктів, яка виникла внаслідок повітряної атаки росіян. Жертв та постраждалих немає".
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Деталі: За словами Кравченка, до гасіння залучили понад 135 пожежників-рятувальників та 42 одиниці техніки, зокрема, робот для гасіння пожежі та два пожежні потяги. "На значній ділянці пожежу вже вдалося загасити", - написав він.
Передісторія:
- Уночі 7 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по території Україні.
- У Київській області спалахнула пожежа на промисловому підприємстві.