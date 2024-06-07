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Швейцарія виділить 60,5 млн євро на цифровізацію держпослуг України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 7 червня 2024, 16:46
Швейцарія виділить 60,5 млн євро на цифровізацію держпослуг України
Ілюстративне фото: Getty Images

7 червня Федеральна рада Швейцарії вирішила виділити 58,7 млн швейцарських франків (60,52 млн євро) на підтримку України у сфері цифровізації та електронного урядування протягом чотирьох років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення швейцарського уряду

Деталі: Україна отримає кошти в межах проєкту "Електронне врядування задля підзвітності влади та залученості громади" (EGAP), який сприяє цифровій трансформації української влади та підтримується Швейцарією з 2015 року.

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"Протягом 2024-2028 років Швейцарська агенція розвитку та співробітництва виділить 58,7 млн швейцарських франків", – йдеться в повідомленні.

Фінансування буде спрямоване зокрема на проєкти в регіонах України, які безпосередньо постраждали від війни і є важливими для майбутнього відновлення країни. Серед ключових напрямків вказані охорона здоров'я, освіта та гуманітарне розмінування.

Офіційно про допомогу Швейцарія планує оголосити на наступній Конференції з відновлення України, яка відбудеться 11-12 червня в Берліні.

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Нагадаємо: У квітні Швейцарія заявила, що планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років та виділить на це 5 млрд євро.

Водночас у парламенті Швейцарії очікувано відхилили пропозицію, яка передбачала виділення Україні 5,5 млрд доларів допомоги.

Теми: Швейцарія
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