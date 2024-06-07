Масштабну пожежу на промисловому обʼєкті Київщини, що сталася після удару росіян, загасили
П'ятниця, 7 червня 2024, 18:37
На Київщині ліквідували пожежу на промисловому обʼєкті, що виникла після нічних ракетних ударів окупантів.
Джерело: повідомлення ДСНС України
Дослівно: "О 17:00 ліквідовано пожежу, що виникла сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки. На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки".
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Що цьому передувало:
- Уночі 7 червня Росія завдала чергового комбінованого удару потериторії Україні.
- У Київській області спалахнула пожежа на промисловому підприємстві.