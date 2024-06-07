Масштабну пожежу на промисловому обʼєкті Київщини, що сталася після удару росіян, загасили

На Київщині ліквідували пожежу на промисловому обʼєкті, що виникла після нічних ракетних ударів окупантів.

Джерело: повідомлення ДСНС України

Дослівно: "О 17:00 ліквідовано пожежу, що виникла сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки. На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки".

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Що цьому передувало: