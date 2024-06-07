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Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних у "Дії"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 червня 2024, 19:38
Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних у Дії
Фото - ДІЯ

Кабінет Міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних на порталі "Дія". Обіцяють, що це зменшить корупційні ризики та скоротить весь процес бронювання до години.

Джерело: пресслужба Міністерства цифрової трансформації

Деталі: У відомстві пояснили, як працюватиме бронювання в "Дії":

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інфографіка - мінцифри
  • керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;
  • система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі Оберіг;
  • Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

Дослівно: "Якщо перевірка успішна — інформація про бронювання зʼявиться в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та роздрукувати за потреби.

На першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься".

Теми: Кабінет міністрівДіямобілізація
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