Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних у "Дії"
П'ятниця, 7 червня 2024, 19:38
Кабінет Міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних на порталі "Дія". Обіцяють, що це зменшить корупційні ризики та скоротить весь процес бронювання до години.
Джерело: пресслужба Міністерства цифрової трансформації
Деталі: У відомстві пояснили, як працюватиме бронювання в "Дії":
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- керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;
- система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі Оберіг;
- Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.
Дослівно: "Якщо перевірка успішна — інформація про бронювання зʼявиться в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та роздрукувати за потреби.
На першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься".