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На фронті з початку доби відбулося 65 бойових зіткнень з окупантами – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 червня 2024, 21:10
На фронті з початку доби відбулося 65 бойових зіткнень з окупантами – Генштаб
фото: Генштаб

Російські окупанти з початку 7 червня здійснили 65 атак на українські позиції по всій лінії фронту.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У другій половині дня російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території.

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Зокрема, з району Мурома (РФ) російський агресор завдав удару чотирма КАБами по Білому Колодязю, три КАБи скинув на Липці та одну КАБ на Веселе. Тернове зазнало двох авіаційних ударів шістнадцятьма НАРами".

Деталі: На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 7 атак противника. Одне боєзіткнення ще триває. Станом на цей час, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 84 особи вбитими та пораненими, знищено два танки та дві бойові броньовані машини.

На Лиманському напрямку всі вісім штурмів противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку ворог спробував 2 атакувати сили оборони поблизу Білогорівки. Теж безуспішно.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська 7 разів намагалися потіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Іванівського. Всі спроби успіху не мали.

На Покровському напрямку з 26 боїв ще тривають 12 зіткнень. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку кількість атак збільшилась до 9-ти. Наші захисники відбили 8 штурмових дій російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває. В районі Водяного ворог завдав авіаційного удару із Су-25 десятьма НАРами.

На Оріхівському напрямку агресор теж застосовує авіацію. Два Ка-52 завдали удару тридцятьма НАРАми по Кам’янському. Від початку доби українські воїни відбили 3 штурмові дії противника поблизу Роботиного. Триває бій неподалік Малої Токмачки.

Теми: Генштабвійна
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