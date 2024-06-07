Російські окупанти з початку 7 червня здійснили 65 атак на українські позиції по всій лінії фронту.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У другій половині дня російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території.

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Зокрема, з району Мурома (РФ) російський агресор завдав удару чотирма КАБами по Білому Колодязю, три КАБи скинув на Липці та одну КАБ на Веселе. Тернове зазнало двох авіаційних ударів шістнадцятьма НАРами".

Деталі: На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 7 атак противника. Одне боєзіткнення ще триває. Станом на цей час, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 84 особи вбитими та пораненими, знищено два танки та дві бойові броньовані машини.

На Лиманському напрямку всі вісім штурмів противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

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На Сіверському напрямку ворог спробував 2 атакувати сили оборони поблизу Білогорівки. Теж безуспішно.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська 7 разів намагалися потіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Іванівського. Всі спроби успіху не мали.

На Покровському напрямку з 26 боїв ще тривають 12 зіткнень. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку кількість атак збільшилась до 9-ти. Наші захисники відбили 8 штурмових дій російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває. В районі Водяного ворог завдав авіаційного удару із Су-25 десятьма НАРами.

На Оріхівському напрямку агресор теж застосовує авіацію. Два Ка-52 завдали удару тридцятьма НАРАми по Кам’янському. Від початку доби українські воїни відбили 3 штурмові дії противника поблизу Роботиного. Триває бій неподалік Малої Токмачки.