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Макрон повідомив, коли почнеться підготовка до навчання українців на Mirage 2000

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 червня 2024, 21:26
Макрон повідомив, коли почнеться підготовка до навчання українців на Mirage 2000
Емманюель Макрон. Фото - Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підготовка до навчання українських льотчиків та механіків для винищувачів Mirage 2000-5 розпочнеться "найближчими днями".

Джерело: Макрон сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після переговорів у Єлисейському палаці 7 червня, пише "Європейська правда"

Деталі: Макрон відмовився говорити про кількість Mirage 2000-5 і те, з якими країнами обговорюється їхнє постачання, додавши: "Я думаю, що ви це можете зрозуміти".

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"Ми домовились про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущене буквально в наступні дні у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на наших теренах", – анонсував він.

Французький президент додав, що після цього Париж уточнить можливості того, що саме він може передати Україні, й відповідні дискусії "вже почались кілька місяців тому з кількома нашими партнерами".

"Я не можу сказати більше. Ми завжди намагались повідомляти про числа тільки тоді, коли ми вже передаємо і коли це вже використовується. Це ефективніше, це не дає можливості нашим ворогам скористатись цим", – підсумував Макрон.

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Напередодні президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Лідери також підписали угоду про інвестиції в критичну інфрастуктуру України та технічну допомогу.

Теми: МакронФранція
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