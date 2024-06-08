Розвідка Британії аналізує нові засоби захисту Кримського мосту

Розвідка Великої Британії звернула увагу на останні російські заходи з метою захисту Кримського мосту від українських атак.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 8 червня, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві проаналізували супутникові зображення і ідентифікували появу восьми барж на південній стороні Кримського мосту. Встановлення барж розпочалося 10 травня і завершилося 22 травня.

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"Ці баржі були розміщені російськими силами у спробі захистити міст і судноплавний канал, скоротивши зону доступу для українських морських безпілотників", – йдеться в огляді.

Зазначається, що попередні конструкції були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність.

Як повідомлялося, британська розвідка припускає, що українські удари по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили їм логістику, зокрема військового призначення.