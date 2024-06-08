Росіяни вбили жінку й поранили двох чоловіків на Херсонщині
Субота, 8 червня 2024, 16:15
Внаслідок обстрілів Херсонщини в суботу загинула жінка, двох чоловіків поранено.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА
Деталі: Як повідомив Прокудін, у суботу росіяни обстріляли село Дудчани Бериславського району, внаслідок чого загинула 60-річна жінка.
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Херсонська ОВА повідомляє, Що внаслідок обстрілу Білозерки дістали поранення двоє місцевих жителів, які в цей час перебували на вулиці.
В одного 81-річного потерпілого – вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення шиї, лопатки, плеча, стегна та гомілки.
В другого чоловіка, 69 років, діагностували проникаюче поранення грудної клітки та живота, множинні уламкові поранення кінцівок.