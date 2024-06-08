У неділю в Україні спекотно, в низці областей дощі та грози

У неділю, 9 червня, у низці областей прогнозують короткочасні дощі та грози, температура вдень сягатиме 32°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 9 червня, meteo.gov.ua

Деталі: У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

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Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на півдні та південному сході вночі 16-21°, вдень 27-32°.

На Київщині без опадів, вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.