У неділю в Україні спекотно, в низці областей дощі та грози
Субота, 8 червня 2024, 22:18
У неділю, 9 червня, у низці областей прогнозують короткочасні дощі та грози, температура вдень сягатиме 32°.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.
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Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на півдні та південному сході вночі 16-21°, вдень 27-32°.
На Київщині без опадів, вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
ВІДЕО ДНЯ
Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.