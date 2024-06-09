Росіяни продовжують депортацію українців з окупованої Херсонщини – спротив

За даними спротиву, на окупованій території Херсонської області знову були зафіксовані випадки виселення українців із власних помешкань.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "На тимчасово окупованій частині Херсонської області знову фіксуються випадки, коли місцеві колаборанти виселяють із свого помешкання українців. Під різними приводами: евакуація через обстріли, загрози стихійного лиха чи просто лякають мобілізацією чи тюрмою".

Реклама:

Деталі: У спротиві зазначають, що у звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових.

Дослівно: "До речі, це ще одна схема заохочення вступати в ряди армії загарбника – обіцянки вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення".

Деталі: У ЦНС додають, що, окрім операції з переселення, спостерігається збільшення блок-постів на в’їзди у населені пункти окупованої Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Є випадки, коли ворог закриває в’їзд у те чи інше село чи місто. Робиться це з метою приховування своїх злочинів та не дати можливість повернутися людям у свої помешкання".

Деталі: Спротив нагадує, що окупанти вдалися до практики депортації українців ще від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що загалом українців розселили до 55 регіонів РФ.