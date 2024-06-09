Херсонщина: зросла кількість постраждалих у "швидкій" після атаки росіян
Неділя, 9 червня 2024, 14:50
Внаслідок скидання росіянами вибухівки на "швидку допомогу" на Херсонщині 8 червня постраждав не лише водій, як повідомлялося раніше, але й фельдшер.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: У суботу 8 червня окупанти скинули вибухівку на бригаду медиків, які поспішали на виклик після обстрілу в Білозерській громаді.
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Повідомлялося, що вибухову травму отримав водій.
Але у неділю до лікарні по допомогу звернулась і фельдшер медичної бригади.
У потерпілої діагностували контузію.
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