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Херсонщина: зросла кількість постраждалих у "швидкій" після атаки росіян

Роман ПетренкоНеділя, 9 червня 2024, 14:50
Херсонщина: зросла кількість постраждалих у швидкій після атаки росіян
фото: ОВА

Внаслідок скидання росіянами вибухівки на "швидку допомогу" на Херсонщині 8 червня постраждав не лише водій, як повідомлялося раніше, але й фельдшер.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У суботу 8 червня окупанти скинули вибухівку на бригаду медиків, які поспішали на виклик після обстрілу в Білозерській громаді.

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Повідомлялося, що вибухову травму отримав водій.

Але у неділю до лікарні по допомогу звернулась і фельдшер медичної бригади.

У потерпілої діагностували контузію.

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Теми: Херсонська областьмедицинаобстріл
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