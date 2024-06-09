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У понеділок Україну накриють дощі та грози, подекуди град і шквали

Катерина ТищенкоНеділя, 9 червня 2024, 20:16
У понеділок Україну накриють дощі та грози, подекуди град і шквали
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок, 10 червня, у більшості регіонів України, включно з Києвом та областю, прогнозують дощі та грози, в окремих районах град і шквали.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди на 10 червня, meteo.gov.ua
Прогноз погоди на 10 червня, meteo.gov.ua

Деталі: Вночі 10 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози, місцями град та шквали, 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

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Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 33°; в західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві та області в понеділок короткочасні дощі, грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура по області вночі 15-20°, вдень 25-30°; у Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Теми: погода
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