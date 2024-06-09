Зеленський: Готуємо нові кроки, Україна обов’язково захистить себе

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського й збирається заслухати керівника ГУР Кирила Буданова й зазначив, що Україна готує нові кроки.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Максимум зусиль, щоб у вас та в усієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.

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Була вже сьогодні доповідь головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Покровський напрямок на Донеччині залишається найважчим по фронту, там відчувається найбільший тиск окупанта.