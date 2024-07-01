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CNN: Сім’я закликала Байдена не зніматися з виборів і покарати помічників

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінПонеділок, 1 липня 2024, 11:15
CNN: Сім’я закликала Байдена не зніматися з виборів і покарати помічників
Фото: Getty Images

Сім'я Джо Байдена в неділю закликала президента США залишитися в президентських перегонах і обговорювала, чи не звільнити його головних помічників після поганого виступу Байдена на дебатах.

Джерело: телеканал CNN з посиланням на радників Байдена, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сім'я Байдена – перша леді Джилл Байден, син Хантер та онуки – зібралася у президентській резиденції Кемп-Девіді на раніше заплановану зустріч і закликала президента продовжувати боротьбу за переобрання. Один з радників описав членів сім'ї як таких, що запропонували свою "беззаперечну підтримку".

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За словами одного з радників, члени сім'ї були явно розчаровані командою, яка готувала президента Байдена до його дебатів з Трампом. Вони обговорювали, чи варто звільнити когось, і чи варто вносити зміни до штату передвиборчої кампанії.

Байден відомий своєю лояльністю і захистом близьких радників і не любить звільняти помічників. Станом на неділю не виглядало, що у його кампанії насуваються серйозні кадрові зміни.

Сімейна зустріч відбулася в той час, коли Байден і його кампанія зіткнулися з лавиною закликів до президента відмовитися від участі у виборах після президентських дебатів на CNN, що відбулися в четвер. 

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За словами одного з радників, дискусії були зосереджені на тому, як члени "клану Байдена" можуть допомогти президенту, а не на тому, чи повинен він переглянути свою кандидатуру.

За словами радників, Байден зацікавлено збирає дані соцопитувань та очікує на більш широке опитування і дослідження демократичної кампанії на цьому тижні.

Президент і його оточення перебувають на ранніх стадіях осмислення безпосередніх наслідків дебатів. Радники заздалегідь звинувачують у будь-якому падінні підтримки Байдена жорстке висвітлення в ЗМІ, а не виступ самого президента. 

Утім, як відзначає CNN, думка сім'ї про те, що Байден повинен продовжувати боротьбу, може змінитися найближчими днями, якщо буде спостерігатись падіння його підтримки у ключових штатах,  і якщо президент переконається, що його вихід з перегонів не потягне на дно демократів цієї осені.

Думка сім'ї має для Байдена велику вагу – навіть більшу, ніж думка ключових помічників та радників – і буде вирішальною у визначенні його політичного майбутнього.

Нагадаємо, чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер.

А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

Читайте також: Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі.

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