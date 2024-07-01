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В ОВА розповіли про стан поранених у Харкові: у лікарнях перебуває 8 людей

Анастасія ПроцПонеділок, 1 липня 2024, 11:17
В ОВА розповіли про стан поранених у Харкові: у лікарнях перебуває 8 людей
фото: Харківська ОВА

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що після російського удару 30 червня керованими авіаційними бомбами по терміналу "Нової пошти" в Харкові у лікарнях міста перебуває 8 людей,  дорослих, з них – 2 дітей.   

Джерело: Синєгубов

Пряма мова: "58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки. Ще 5 дорослих — у стані середньої тяжкості.

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16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна. 8-ми місячний хлопчик — у задовільному стані. Сьогодні готується до виписки під нагляд сімейного лікаря".

Що передувало: 

  • 30 червня російські війська вдарили керованими авіабомбами у термінал "Нової пошти" в Харкові. За словами Синєгубова, внаслідок атаки загинув чоловік — працівник поштового відділення.
  • У "Новій пошті" стверджують, що "всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали". Там зазначили, що є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок.

Теми: Харків
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