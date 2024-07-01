В ОВА розповіли про стан поранених у Харкові: у лікарнях перебуває 8 людей

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що після російського удару 30 червня керованими авіаційними бомбами по терміналу "Нової пошти" в Харкові у лікарнях міста перебуває 8 людей, дорослих, з них – 2 дітей.

Джерело: Синєгубов

Пряма мова: "58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки. Ще 5 дорослих — у стані середньої тяжкості.

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16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна. 8-ми місячний хлопчик — у задовільному стані. Сьогодні готується до виписки під нагляд сімейного лікаря".

Що передувало: