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Армія РФ вдарила з артилерії по Антонівці на Херсонщині: поранена людина

Анастасія ПроцПонеділок, 1 липня 2024, 14:14
Армія РФ вдарила з артилерії по Антонівці на Херсонщині: поранена людина
Ілюстративне фото: Getty Images

1 липня російська армія з артилерії вдарила по будинку в Антонівці Херсонської області, внаслідок атаки постраждала 97-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно ОВА: "Російські війська атакували з артилерії будинок в Антонівці. Внаслідок ворожого удару постраждала 97-річна місцева жителька". 

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Деталі: Зазначається, що жінка отримала осколкове поранення правого передпліччя, її стан середньої тяжкості. Наразі її ушпиталено до однієї з міських лікарень.



Теми: Херсонська область
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