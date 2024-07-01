Армія РФ вдарила з артилерії по Антонівці на Херсонщині: поранена людина

1 липня російська армія з артилерії вдарила по будинку в Антонівці Херсонської області, внаслідок атаки постраждала 97-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно ОВА: "Російські війська атакували з артилерії будинок в Антонівці. Внаслідок ворожого удару постраждала 97-річна місцева жителька".

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Деталі: Зазначається, що жінка отримала осколкове поранення правого передпліччя, її стан середньої тяжкості. Наразі її ушпиталено до однієї з міських лікарень.





