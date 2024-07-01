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З окупації вдалося повернути ще дев'ятьох дітей Херсонщини

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 липня 2024, 17:37
З окупації вдалося повернути ще дев'ятьох дітей Херсонщини
Олександр Прокудін. фото з Facebook

На підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей із тимчасово окупованих громад Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій – 17 років.

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Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації".

Деталі: За даними Прокудіна, від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області.

Теми: Херсонська областьдітиокупація
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