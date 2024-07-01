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Окупанти продовжують знищувати Донбас: через обстріли в двох районах – 1 загибла, 7 поранених

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 липня 2024, 17:52
Окупанти продовжують знищувати Донбас: через обстріли в двох районах – 1 загибла, 7 поранених
фото прокуратури

Російські окупаційні війська у понеділок обстріляли Волноваський та Покровський райони Донеччини: одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 1 липня армія держави-агресора атакувала село Комар Волноваського району. Осколкових поранень зазнав 19-річний юнак. Його ушпиталено.

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Також ЗС РФ обстріляли місто Селидове. Від влучання засобів ураження загинула 55-річна місцева жителька, а чоловік, який перебував із нею в одному будинку, дістав тілесні ушкодження. За попередніми даними, окупанти використали проти цивільного населення авіабомби "УМПБ Д-30СН".

Крім того, ворог завдав повторного удару по місту Українськ, попередньо, з РСЗВ "Ураган". Внаслідок обстрілу травмовано 5 містян – трьох жінок та двох чоловіків. Потерпілим надано медичну допомогу.

Теми: Донецька областьвійна
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