До Києва прибула делегація членів Конгресу США

До столиці України прибула делегація американських конгресменів на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників США Майком Тернером.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк в X (Twitter), цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера і двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса і Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії".

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Деталі: Брінк розмістила фото з конгресменами на київському вокзалі.

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