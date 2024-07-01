До Києва прибула делегація членів Конгресу США
Понеділок, 1 липня 2024, 18:26
До столиці України прибула делегація американських конгресменів на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників США Майком Тернером.
Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк в X (Twitter), цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера і двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса і Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії".
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Деталі: Брінк розмістила фото з конгресменами на київському вокзалі.
Передісторія:
- Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.
- Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.
- При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.