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ЗСУ вже відмінусували понад 545 тисяч окупантів

Ірина БалачукВівторок, 2 липня 2024, 07:27
ЗСУ вже відмінусували понад 545 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 280 окупантів, спалили 56 артилерійських систем, 16 ББМ та 8 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 545 090 (+1 280) осіб,
  • танків − 8 107 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 15 566 (+16) од,
  • артилерійських систем − 14 655 (+56) од,
  • РСЗВ − 1 114 (+3) од,
  • засобів ППО − 874 (+0) од,
  • літаків − 360 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 641 (+21) од,
  • крилатих ракет − 2 335 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 19 787 (+74) од,
  • спеціальної техніки − 2 452 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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