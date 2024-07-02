ЗСУ вже відмінусували понад 545 тисяч окупантів
Вівторок, 2 липня 2024, 07:27
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 280 окупантів, спалили 56 артилерійських систем, 16 ББМ та 8 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 545 090 (+1 280) осіб,
- танків − 8 107 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 15 566 (+16) од,
- артилерійських систем − 14 655 (+56) од,
- РСЗВ − 1 114 (+3) од,
- засобів ППО − 874 (+0) од,
- літаків − 360 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 641 (+21) од,
- крилатих ракет − 2 335 (+2) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 19 787 (+74) од,
- спеціальної техніки − 2 452 (+4) од.
Дані уточнюються.