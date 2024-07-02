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Росіяни штурмують 11 напрямків, за добу майже 200 бойових зіткнень - Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 липня 2024, 09:29
Росіяни штурмують 11 напрямків, за добу майже 200 бойових зіткнень - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські війська атакували 11 напрямків фронту, найінтенсивніша кількість боїв на Покровському напрямку, загалом відбулося 189 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

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На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 16 штурмовим діям противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

На Торецькому напрямку противник вчинив 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмів наших позицій в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі дев’ять атак росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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