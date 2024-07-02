У Києві другий день поспіль попереджають про концентрацію небезпечних речовин у повітрі
Вівторок, 2 липня 2024, 12:07
Через високу температуру у Києві концентрація діоксиду азоту у вівторок сягне гранично допустимих значень.
Джерело: повідомлення Київської міської військової адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр
Дослівно: "Протягом доби 2 липня, у столиці концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.
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Сьогодні у Києві температура сягне позначки + 32°
Суха та спекотна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря".
Деталі: В КМВА, з посиланням на медиків, радять не проводити багато часу на сонці, частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання.