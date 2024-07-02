Сирський відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють" на Донеччині
Вівторок, 2 липня 2024, 12:31
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України "Лють", яка продовжує відбивати шалені навали ворога та постійні спроби захопити українські міста в Донецькій області.
Джерело: пресслужба "Люті", Нацпол
Деталі: Зазначається, що під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців "Люті" та дії ворога на певних ділянках фронту. Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.
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Також головком та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті".
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