Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Сирський відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють" на Донеччині

Валентина РоманенкоВівторок, 2 липня 2024, 12:31
Сирський відвідав штурмову бригаду Нацполіції Лють на Донеччині
фото поліції

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України "Лють", яка продовжує відбивати шалені навали ворога та постійні спроби захопити українські міста в Донецькій області.

Джерело: пресслужба "Люті", Нацпол

Деталі: Зазначається, що під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців "Люті" та дії ворога на певних ділянках фронту. Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу. 

Реклама:
 
 
 

Також головком та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті".

Теми: Сирськийвійнаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Сирський
Содоль відповідальний за підготовку оборони на Харківщині – звернення начштабу "Азова" до ДБР
Сирський провів зустріч щодо зменшення втрат під час бойових дій
Сирський завітав до навчального центру, де тренують мобілізованих
Останні новини
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:08
Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну
07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: