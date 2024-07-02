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У Херсоні від ворожих обстрілів загинула жінка, кількість поранених зросла

Валентина РоманенкоВівторок, 2 липня 2024, 13:00
У Херсоні від ворожих обстрілів загинула жінка, кількість поранених зросла
наслідки ворожих обстрілів Херсона. фото поліції

Внаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждали десятеро людей, одна жінка померла.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, прокуратура Херсонщини

Пряма мова Прокудіна: "На жаль, російська армія вбила 54-річну жінку. Мої співчуття рідним та близьким… ".

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Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 2 липня близько 11:30 військові армії рф здійснили черговий обстріл Херсона з реактивної артилерії. Внаслідок атаки загинула співробітниця державної установи.

Станом на 13:00 також відомо про 10 людей, які постраждали через ворожі обстріли обласного центру.

Пошкоджено житлові будинки, транспорт, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Деталі: За словами Прокудіна, у центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. 

Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.  

У Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків. 

У 80-річного потерпілого – контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкові травми.

Ще двоє потерпілих – 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.

Усі поранені – під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу, зазначив очільник області.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Херсонська влада повідомила, що у вівторок 3 липня осійські війська масовано обстрілюють місто.

Теми: Херсонракетний ударвійна
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