У Херсоні від ворожих обстрілів загинула жінка, кількість поранених зросла
Внаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждали десятеро людей, одна жінка померла.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, прокуратура Херсонщини
Пряма мова Прокудіна: "На жаль, російська армія вбила 54-річну жінку. Мої співчуття рідним та близьким… ".
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 2 липня близько 11:30 військові армії рф здійснили черговий обстріл Херсона з реактивної артилерії. Внаслідок атаки загинула співробітниця державної установи.
Станом на 13:00 також відомо про 10 людей, які постраждали через ворожі обстріли обласного центру.
Пошкоджено житлові будинки, транспорт, інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Деталі: За словами Прокудіна, у центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.
У Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків.
У 80-річного потерпілого – контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкові травми.
Ще двоє потерпілих – 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.
Усі поранені – під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу, зазначив очільник області.
Що передувало: Херсонська влада повідомила, що у вівторок 3 липня осійські війська масовано обстрілюють місто.