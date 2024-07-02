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Частину України накриють дощі і грози

Ірина БалачукВівторок, 2 липня 2024, 12:56
Частину України накриють дощі і грози
Фото pixabay.com

На правобережжі України, а також у Київській, Черкаській та Чернігівській областях у найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі, 5 липня дощитиме по всій країні.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "3-4 липня у західних, північних, Вінницькій, вдень 4 липня і в центральних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, 3 липня у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також і в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях значні дощі, на решті території без опадів".

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Деталі: Температура у західних та Житомирській областях вночі 11-17°, вдень 17-23°; на решті території вночі 16-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°. 

 
Погода 3 липня 
Скриншот з meteo.gov.ua

Вітер південно-східний з переходом в більшості областей, крім південного сходу, на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 3 та 4 липня місцями короткочасні дощі, вночі 19-21°, вдень до +32°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Погода 4 липня 
Скриншот з meteo.gov.ua

5 липня в більшості областей місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. У західних та Житомирській областях вночі 11-17°, вдень 17-23°, на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині 23-29°, на решті території вночі 16-23°, вдень до 31-34°.

У Києві у п’ятницю місцями короткочасний невеликий дощ, вночі 18-20°, вдень до 26-28°, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 5 липня 
Скриншот з meteo.gov.ua

Теми: погода
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