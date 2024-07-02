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Зеленський після зустрічі із главою зовнішньої розвідки заявив про "хороші перспективи"

Вівторок, 2 липня 2024, 18:54
Зеленський після зустрічі із главою зовнішньої розвідки заявив про хороші перспективи
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський після зустрічі із керівник зовнішньої розвідки заявив про "хороші перспективи".

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Щойно доповідав керівник зовнішньої розвідки. Зрозуміле коло питань – про те, що нам загрожує, і про можливості, якими можемо скористатись. Є хороші перспективи".

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Деталі: Також глава українського уряду доповів щодо заходів захисту енергообʼєктів: активний захист, РЕБ, щодо відбудови та роботи України з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики: "Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу".

За словами президента, Україна робить все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці працюють над відповідною згодою.

Зеленський доручив міністру оборони, який зараз перебуває в США з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи "Петріот", про які уже була домовленість із партнерами.

Теми: ЗеленськийУкраїна
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