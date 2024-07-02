Лукашенко може відпустити на свободу важкохворих політв'язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що невдовзі на свободу можуть вийти деякі опоненти його режиму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Білорусі "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Не дивуйтеся, якщо за кілька днів на волю вийдуть дуже тяжкохворі (як про них пишуть) наші, які не встигли втекти і перебувають у місцях не таких віддалених, які ламали, кришили країну у 2020 році".

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Деталі: За його словами, це дійсно важкохворі люди переважно з раковими захворюваннями.

"Ми по-людськи підходимо і ставимося до всіх", – заявив Лукашенко.

Станом на кінець травня, за даними правозахисного центру "Весна", відомо про понад 90 політв'язнів, стан здоров'я яких важкий. Також за ґратами перебувають 65 політв'язнів, старших за 60 років, багато з яких мають серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Станом на 2 липня в Білорусі визнано політичними в'язнями 1409 осіб.

Навесні Лукашенко натякнув, що білоруські служби можуть натиснути на білорусів-опонентів режиму, які виїхали за кордон, заходами проти їхніх родичів всередині країни.