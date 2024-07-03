Сирський обговорив нагальні потреби ЗСУ з американським воєначальником

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив потреби української армії з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби нашого війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах".

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Деталі: За словами Сирського, він також привітав генерала Брауна із прийдешнім Днем незалежності США та подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає боротись з ворогом за власну свободу та незалежність.

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