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Сирський обговорив нагальні потреби ЗСУ з американським воєначальником

Олена ІвашківСереда, 3 липня 2024, 00:27
Сирський обговорив нагальні потреби ЗСУ з американським воєначальником
Олександр Сирський та Чарльз Браун, фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив потреби української армії з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби нашого війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах".

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Деталі: За словами Сирського, він також привітав генерала Брауна із прийдешнім Днем незалежності США та подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає боротись з ворогом за власну свободу та незалежність.

Нагадаємо: 

  • У вівторок Сирський повідомив, що за підсумками роботи на сході відбудеться зустріч з командирами підрозділів БПЛА, де обміняються досвідом і обговорять розвиток цього перспективного виду зброї.

Теми: Сирськийвійна
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