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ЗСУ знешкодили 1180 окупантів, знищили 16 танків та 57 артсистем

Станіслав ПогоріловСереда, 3 липня 2024, 07:18
ЗСУ знешкодили 1180 окупантів, знищили 16 танків та 57 артсистем
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1180 російських загарбників, загальна кількість втрат окупантів сягнула 546 270 осіб.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8123 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
  • артилерійських систем –  14712 (+57) од,
  • РСЗВ – 1115 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 876 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
  • крилатих ракет ‒ 2336 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2464 (+12).

Теми: Збройні силивтрати у війніРосіявійна
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