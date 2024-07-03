ЗСУ знешкодили 1180 окупантів, знищили 16 танків та 57 артсистем
Середа, 3 липня 2024, 07:18
За минулу добу Сили оборони знешкодили 1180 російських загарбників, загальна кількість втрат окупантів сягнула 546 270 осіб.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8123 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
- артилерійських систем – 14712 (+57) од,
- РСЗВ – 1115 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 876 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
- крилатих ракет ‒ 2336 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
- спеціальної техніки ‒ 2464 (+12).