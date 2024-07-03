На Миколаївщині масштабна пожежа через займання сухостою: вогонь дістався житла

У місті Вознесенськ Миколаївської області через займання сухостою виникла масштабна пожежа, вогонь перекинувся на житлові будинки та господарчі споруди.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "У м. Вознесенськ загорівся сухостій – вогонь перекинувся на господарчу споруду, розташовану на сусідньому подвір'ї. Полум'я неймовірно швидко перекидалося по деревах на території інших домоволодінь вздовж вулиці. Через поривчастий вітер і посушливу погоду вогонь охоплював сухостій, "перестрибуючи" із двору в двір".

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Деталі: Повідомляється, що вогонь знищив дві господарчі споруди, літню кухню та було пошкоджено житловий будинок. Загалом вогнем було охоплено одразу 8 приватних домоволодінь.

Вогнеборці понад 5 годин боролися з пожежею, їм вдалося врятувати 5 житлових будинків і 3 господарчі споруди.

Також в ДСНС нагадали, що за останню добу у природних екосистемах України виникло 229 пожеж, загальною площею 166,19 га.