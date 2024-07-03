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"Чесно": Помічниця Тищенка створила громадську організацію однойменну до ТСК Верховної Ради

Анастасія ПроцСереда, 3 липня 2024, 17:50
Чесно: Помічниця Тищенка створила громадську організацію однойменну до ТСК Верховної Ради
ТИЩЕНКО В СУДІ. ФОТО GETTY IMAGES

Помічниця виключеного зі "Слуги народу" народного депутата Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська у червні 2023 року зареєструвала громадську організацію "ТСК Нацресурс". Таку ж назву мала тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо вирубки лісів, яка припинила діяльність у травні 2023-го після того, як ВР не затвердила проміжний звіт ТСК Тищенка. 

Джерело: матеріал руху "Чесно"

Дослівно: "Згідно з даними YouControl, Андрієвська зареєструвала організацію 14 червня 2023 року. За місяць до того Верховна Рада не затвердила проміжний звіт ТСК Тищенка щодо можливої неефективності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції, тож вона припинила свою діяльність".

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Нагадаємо:

  • Раніше рух "Чесно" писав, що протягом року Тищенко регулярно повідомляв про викриття колцентрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів. 
  • Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро. 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
  • Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
  • Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва Hyatt. Правоохоронці одягли електронний браслет нардепу лише о 22:30. До того Тищенко вільно пересувався містом.
  • 3 липня народний депутат Микола Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, Київський апеляційний суд залишив рішення першої інстанції без змін.

Теми: Тищенко
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