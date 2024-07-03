"Чесно": Помічниця Тищенка створила громадську організацію однойменну до ТСК Верховної Ради

Помічниця виключеного зі "Слуги народу" народного депутата Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська у червні 2023 року зареєструвала громадську організацію "ТСК Нацресурс". Таку ж назву мала тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо вирубки лісів, яка припинила діяльність у травні 2023-го після того, як ВР не затвердила проміжний звіт ТСК Тищенка.

Джерело: матеріал руху "Чесно"

Дослівно: "Згідно з даними YouControl, Андрієвська зареєструвала організацію 14 червня 2023 року. За місяць до того Верховна Рада не затвердила проміжний звіт ТСК Тищенка щодо можливої неефективності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції, тож вона припинила свою діяльність".

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