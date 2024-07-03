NYT: Байден непублічно роздумує, чи варто продовжувати участь передвиборчих перегонах

Президент США Джо Байден поділився зі своїм союзником, що, можливо, не зможе врятувати свою кандидатуру на виборах, якщо найближчими днями не переконає громадськість у готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання The New York Times

Деталі: Президент Байден, як підкреслив союзник, все ще глибоко занурений у боротьбу за переобрання, проте він розуміє, що його наступні кілька виступів напередодні святкових вихідних повинні пройти добре. Ці виступи включають заплановане на п'ятницю інтерв'ю з Джорджем Стефанопулосом з ABC News і передвиборчі поїздки до Пенсильванії та Вісконсину.

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"Він знає, що якщо у нього буде ще два таких заходи (як минулі дебати) до кінця вихідних, ми будемо в іншому місці", – сказав союзник Байдена, маючи на увазі широко розкритикований виступ президента на дебатах.

Ця розмова, наголошує видання, є першим свідченням того, що президент серйозно замислюється над тим, чи зможе він оговтатися після нищівного виступу на дебатах в Атланті в четвер.

Один з головних радників Байдена, який також говорив на умовах анонімності, сказав, що президент "добре усвідомлює політичний виклик, який стоїть перед ним".

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Після публікації статті NYT Ендрю Бейтс, речник Білого дому, заявив, що вона "абсолютно неправдива".

Представники передвиборчої кампанії Байдена нервово стежили за опитуваннями, розуміючи, що погані цифри можуть розпалити кризу, що склалась довкола кандидатури президента.

Опитування CBS News, проведене в середу, показало, що після дебатів колишній президент Дональд Трамп випереджає Байдена з результатом 50% проти 48% по країні, а у ключових штатах, які зазвичай визначають долю виборів, у Трампа 51% проти 48% у Байдена.

Кілька союзників Байдена підкреслили, що президент все ще перебуває в боротьбі за своє політичне життя і здебільшого розглядає цей момент як шанс повернутися з небуття, як він це робив багато разів протягом своєї півстолітньої кар'єри.

Але він також чітко усвідомлює, за їхніми словами, що йому нелегко переконати виборців, донорів і політичний клас у тому, що його виступ на дебатах був скоріше аномалією.

Нагадаємо, у вівторок депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт першим у партії публічно закликав Байдена відмовитися від балотування на другий термін.

За даними ЗМІ, серед лояльних до президента США Джо Байдена однопартійців наростають сумніви з приводу того, чи не буде програшним підходом повторно висувати його кандидатуру.

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