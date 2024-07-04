Передавала ФСБ координати об’єктів ЗСУ: черкащанка отримала довічне з конфіскацією

Соснівський райсуд м. Черкаси засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна місцеву жительку, яка співпрацювала з ФСБ та передавала ворогу координати військових об’єктів.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура

Деталі: Жінку визнали винною за ч. 2 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, виправдовування російської агресії проти України, вчинені повторно).

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Прокурори у суді довели, що упродовж лютого 2023 року жінка здійснювала підривну діяльність проти України на користь держави-агресора. Вона виконувала завдання представників російської спецслужби. Передавала ФСБ інформацію і точні координати військових об’єктів у м. Черкаси та Черкаській області.



Також засуджена у соціальних мережах активно виправдовувала вторгнення Росії в Україну, захоплювалася російськими солдатами і "вагнерівцями".



У квітні 2023 року черкащанку затримали.



Під час слідчих дій у неї виявили відео "групи Вагнера" із вбитими військовими ЗСУ, чорнові записи на підтвердження співпраці з ФСБ, списки пропагандистських YouTube-каналів та ще низку доказів протиправної діяльності.



У прокуратурі підкреслили, що ці злочини жінка вчинила у період іспитового строку, адже у 2022 році вона була засуджена за заперечення збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників, а також колабораційну діяльність.



"Вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває передбачений законом строк на його апеляційне оскарження сторонами кримінального провадження", − підсумували у прокуратурі.