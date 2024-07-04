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У ГУР розповіли, як росіянин, що підпалив корабель "Серпухов", переходив на бік України

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 липня 2024, 12:32
У ГУР розповіли, як росіянин, що підпалив корабель Серпухов, переходив на бік України
фото з брифінга 3 липня - ЛСР

Росіянин, який підпалив корабель "Серпухов" має українське коріння, він сам вирішив перейти на бік України та продовжить службу в Силах оборони.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Деталі: За словами Юсова, колишній російський військовий, а тепер доброволець "Легіону свобода Росії" із позивним "Гога" має українське походження, а також засуджує російське вторгнення в Україну. Він виявив бажання продовжити службу в Силах безпеки і оборони України

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Пряма мова: "Гога сам вийшов на Україну, шукав цього виходу, пробував демобілізуватися і розірвати контракт, його не відпустили. Він із самого початку засуджував російську агресію, війну Росії проти України і врешті пішов на ось такий відчайдушний героїчний крок, тому що він без перебільшення ризикував життям.

Операція була дуже складною, і евакуація займала час і підпал всередині корабля, безумовно, це непросте завдання… але все вийшло завдяки професійності і співробітників ГУР і бійців ЛСР і проєкту "Хочу жить".

Деталі: Юсов додав, що на рахунку проєкту "Хочу жить" – понад 300 успішно реалізованих операцій з виведення російських військових, які обрали шлях не бути "гарматним м’ясом" режиму Путіна. Ще 30 тисяч заявок – у розробці на вивченні й перевірці.

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Що передувало: На брифінгу 3 липня представники ГУР та ЛСР розповіли, що в квітні пожежу на російському ракетному кораблі "Сєрпухов" вчинив військовий РФ. Спецоперація називалася "Рибалка", вона тривала з 2023 року.

Військовий на позивний "Гога" підпалив зсередини корабель та викрав таємні документи.

Передісторія:

  • 8 квітня 2024 року в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що 7 квітня у російському місті Балтійськ сталася пожежа на ракетному кораблі "Сєрпухов".

Теми: ГУРвійна
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