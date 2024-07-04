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Прогноз на п'ятницю: на сході сильна спека, на Лівобережі очікуються грози

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 липня 2024, 16:09
Прогноз на п'ятницю: на сході сильна спека, на Лівобережі очікуються грози
ілюстративне фото Usplash

У п'ятницю 5 липня в Україні очікується спекотна погода, вдень у більшості районів Лівобережжя грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У п'ятницю буде хмарно з проясненнями.

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Вночі в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями невеликий дощ, вдень в більшості районів Лівобережжя короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 13-18°, вдень 22-27°.

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На решті території вночі 18-23°, вдень 28-33°, на сході країни місцями сильна спека 35-37°.

Що передувало: Денні максимуми в деяких областях 3 липня знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня.

 

Теми: погода
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