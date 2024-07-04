Нова атака РФ на Донеччину: одна людина загинула, серед сімох поранених 10-річна дитина

Російські окупаційні війська вчергове обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: одна людина загинула, серед сімох поранених – 10-річна дитина.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 4 липня 2024 року під вогонь зі ствольної артилерії ворога потрапило село Стінки Краматорського району. На території сільськогосподарського підприємства отримала травми, несумісні з життям, 37-річна робітниця. На момент атаки жінка йшла годувати тварин.

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Також поблизу водойми села Клебан Бик Іллінівської СВА зазнав поранень мешканець 59 років.

Крім того, російська армія обстріляла селище Північне Бахмутського району, поціливши по приватній забудові. В одній з осель травмовано родину: 58-річного батька, 50-річну матір та їх 10-річного сина. Тип використаної окупантами зброї встановлюється.

На село Мирне Волноваського району ЗС РФ скинули авіабомби "УМПБ Д-30СН". Один із засобів ураження влучив по фермерському господарству, де зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості троє цивільних. Жінки 34 і 62 років та 45-річний чоловік перебували на вулиці.

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Усіх постраждалих доставили до медичного закладу з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями. Їм надається кваліфікована допомога.

У населених пунктах пошкоджено житлові будинки і сільськогосподарську техніку.