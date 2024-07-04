Нова атака РФ на Донеччину: одна людина загинула, серед сімох поранених 10-річна дитина
Російські окупаційні війська вчергове обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: одна людина загинула, серед сімох поранених – 10-річна дитина.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, 4 липня 2024 року під вогонь зі ствольної артилерії ворога потрапило село Стінки Краматорського району. На території сільськогосподарського підприємства отримала травми, несумісні з життям, 37-річна робітниця. На момент атаки жінка йшла годувати тварин.
Також поблизу водойми села Клебан Бик Іллінівської СВА зазнав поранень мешканець 59 років.
Крім того, російська армія обстріляла селище Північне Бахмутського району, поціливши по приватній забудові. В одній з осель травмовано родину: 58-річного батька, 50-річну матір та їх 10-річного сина. Тип використаної окупантами зброї встановлюється.
На село Мирне Волноваського району ЗС РФ скинули авіабомби "УМПБ Д-30СН". Один із засобів ураження влучив по фермерському господарству, де зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості троє цивільних. Жінки 34 і 62 років та 45-річний чоловік перебували на вулиці.
Усіх постраждалих доставили до медичного закладу з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями. Їм надається кваліфікована допомога.
У населених пунктах пошкоджено житлові будинки і сільськогосподарську техніку.