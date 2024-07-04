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Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні

Олександр ШумілінЧетвер, 4 липня 2024, 19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
скриншот

Російські окупанти атакували безпілотником двох цивільних у Херсоні, в результаті чого ті отримали поранення різної тяжкості.

Джерело: повідомлення Херсонської обласної державної адміністрації

Дослівно: "Російські військові атакували з безпілотника двох цивільних у Херсоні. Через скидання вибухівки з дрона постраждали чоловіки, 61 та 65 років".

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Деталі: Повідомляється, що у обох потерпілих вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

Один потерпілий отримав поранення обличчя, грудної клітини та живота, інший – передпліччя та ноги.  

Передісторія:

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Теми: Херсон
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