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Росія завдала удару по порту в Чорноморську: загинула 1 людина, ще 7 поранено

Олександр ШумілінЧетвер, 4 липня 2024, 20:30
Росія завдала удару по порту в Чорноморську: загинула 1 людина, ще 7 поранено
Фото ілюстративне

Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній портовій інфраструктурі у місті Чорноморськ Одеської області, внаслідок чого загинула одна людина і ще сім отримали поранення.

Джерело: повідомлення керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука

Пряма мова Кіпера: "Ворог наніс ракетний удар по Одеському району. Під ударом - цивільна портова інфраструктура. Внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено".

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Деталі: Кіпер також повідомив, що є пошкодження портових споруд та адміністративно-побутових приміщень.

Плетенчук вказав, що удар було завдано по Чорноморську. "Сьогодні Росія вчергове вдарила по цивільній портовій інфраструктурі", - написав він.

Теми: РосіяОдеська область
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