Росія завдала удару по порту в Чорноморську: загинула 1 людина, ще 7 поранено
Четвер, 4 липня 2024, 20:30
Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній портовій інфраструктурі у місті Чорноморськ Одеської області, внаслідок чого загинула одна людина і ще сім отримали поранення.
Джерело: повідомлення керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука
Пряма мова Кіпера: "Ворог наніс ракетний удар по Одеському району. Під ударом - цивільна портова інфраструктура. Внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено".
Реклама:
Деталі: Кіпер також повідомив, що є пошкодження портових споруд та адміністративно-побутових приміщень.
Плетенчук вказав, що удар було завдано по Чорноморську. "Сьогодні Росія вчергове вдарила по цивільній портовій інфраструктурі", - написав він.