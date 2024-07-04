Росія завдала удару по порту в Чорноморську: загинула 1 людина, ще 7 поранено

Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній портовій інфраструктурі у місті Чорноморськ Одеської області, внаслідок чого загинула одна людина і ще сім отримали поранення.

Джерело: повідомлення керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука

Пряма мова Кіпера: "Ворог наніс ракетний удар по Одеському району. Під ударом - цивільна портова інфраструктура. Внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено".

Реклама:

Деталі: Кіпер також повідомив, що є пошкодження портових споруд та адміністративно-побутових приміщень.

Плетенчук вказав, що удар було завдано по Чорноморську. "Сьогодні Росія вчергове вдарила по цивільній портовій інфраструктурі", - написав він.