Повітряні сили: Дрони окупантів летять в бік Чернігівщини, на Харківщині - пуски КАБів
Четвер, 4 липня 2024, 22:45
Повітряні сили ЗСУ після 22:30 у четвер повідомили, що фіксується рух ударних російських безпілотників через Сумщину в напрямку Чернігівщини.
Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ
Деталі: Також Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Харківщині.
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В Чернігівській, Сумській і Харківській області після 22:00 оголосили повітряну тривогу.