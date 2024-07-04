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Повітряні сили: Дрони окупантів летять в бік Чернігівщини, на Харківщині - пуски КАБів

Олександр ШумілінЧетвер, 4 липня 2024, 22:45
Повітряні сили: Дрони окупантів летять в бік Чернігівщини, на Харківщині - пуски КАБів
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Повітряні сили ЗСУ після 22:30 у четвер повідомили, що фіксується рух ударних російських безпілотників через Сумщину в напрямку Чернігівщини.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Також Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Харківщині.

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В Чернігівській, Сумській і Харківській області після 22:00 оголосили повітряну тривогу.

Теми: Чернігівська областьХарківська областьПовітряні сили ЗСУ
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