ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів і 54 артсистеми
П'ятниця, 5 липня 2024, 07:29
Мінус 1 110 солдатів, 10 танків та 11 ББМ − такими є втрати Росії у розв’язаній нею війні проти України.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 548 580 (+1 110) осіб,
- танків − 8 142 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 15 611 (+11) од,
- артилерійських систем − 14 831 (+54) од,
- РСЗВ − 1 115 (+0) од,
- засобів ППО − 878 (+0) од,
- літаків − 360 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 751 (+57) од,
- крилатих ракет − 2 342 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 19 977 (+54) од,
- спеціальної техніки − 2 473 (+5) од.
Дані уточнюються.