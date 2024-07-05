У Британії популісти, чий лідер робив скандальні заяви щодо України, вперше пройшли у парламент

За підсумками дострокових виборів у Британії, популістська партія Reform UK Найджела Фараджа, який запам’ятався скандальними заявами щодо України, вперше пройшла до Палати громад.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Зазначається, що Reform UK матиме 4 мандати, включно з її лідером.

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Фарадж виграв у своєму окрузі Клектон на сході Англії, який раніше представляв депутат від Консервативної партії. Його суперник від консерваторів опинився на другому місці.

Це перша успішна із загалом 8 спроб Фараджа здобути мандат у парламенті.

Спершу підтвердили перемогу представника Reform UK Лі Андерсона в окрузі Ешфілд під Ноттінгемом у центрі Англії, а згодом – ще двох однопартійців Фараджа.

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Передісторія:

Фарадж нещодавно зробив низку скандальних заяв про Путіна та Україну, зокрема про те, що це нібито Захід спровокував повномасштабне російське вторгнення, або що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб "не втратити всіх молодих чоловіків".

При цьому він наполягає, що твердження про його симпатії до Володимира Путіна – це "російська містифікація", та відкинув повідомлення про можливе втручання Росії у британські вибори на його боці.

Партія Фараджа суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами, але через особливості виборчої системи їй не прогнозували значної кількості мандатів.

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